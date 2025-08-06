Ждал оккупации региона: СБУ задержала агента российского ГРУ, который помогал врагу прорываться в Покровск. Фото

В Донецкой области задержали очередного вражеского агента, который помогал российским оккупантам прорываться в Покровск. Предатель отслеживал для агрессора локации Сил обороны на самом горячем направлении фронта.

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За сотрудничество с захватчиками мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подробности задержания

Контрразведка Службы безопасности установила, что российские войска планировали наступательные операции с использованием сверхтяжелых управляемых авиабомб и всех видов артиллерии. Российская военная разведка задействовала своего местного агента. Им оказался 34-летний электрик из соседнего Мирнограда, ожидавший полной оккупации региона.

Для работы на пользу российской армии мужчину завербовал его одноклассник, который воюет против Сил обороны на востоке Украины. Основной задачей агента был обход Покровска и близлежащей местности, фотографирование позиций украинских войск.

По информации СБУ, больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов, запасных командных пунктов и складов с боеприпасами украинских войск. Фигурант обобщал собранные данные в агентурный отчет для оккупантов и предоставлял информацию врагу.

Предателю светит пожизненный срок

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника, задокументировали его контакты со "связным" российской спецслужбы и задержали. Одновременно контрразведка Службы безопасности обезопасила локацию защитников Покровска.

Во время обысков у задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он координировал свои действия с оккупантами. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что предшествовало

Украинские правоохранители регулярно задерживают в разных регионах российских агентов, которые пытаются помочь врагу. Предатели собирают данные о военных объектах, фотографируют последствия обстрелов и даже сами устраивают теракты. Часто такие "агенты" становятся расходным материалом и вместо обещанной платы погибают при выполнении вражеских заданий.

Напомним, в конце июля стало известно, что СБУ задержала двух агентов российской ФСБ, которые готовили двойной взрыв в Николаеве. Злоумышленниками оказались жители Кировоградской и Киевской областей, которые действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники СБУ задержали еще двух агентов вражеских спецслужб. Злоумышленники готовили новые ракетные удары РФ по территории Украины.

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