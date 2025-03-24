Помните историю о перекидке на пограничников закупки 23 млрд грн для ВСУ? Мы тогда делали запрос и писали, что есть риск по поставкам, поскольку был уже негативный опыт Минобороны с этой фирмой PHULechmar Sp.zoo

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Далее текст на языке оригинала:

Про саму ситуацію з перекидкою і польською фірмою думаю краще почитаєте в матеріалах від Юри Ніколова та команди ЦПК. Їх багато. Я зараз трохи про інше.

Опоненти нас всіх запевняли, що все буде добре. Фірма надійна і "це все активісти зраду наводять, щоб АОЗ захистити"…. Вирішив же перевірити, хто ж правий то був.

Надіслали запит на Прикордонників про виконання контрактів PHULechmar, отримали відповідь (до речі, дякую швидко і по суті).

Отже, що маємо:

1) Станом на початок весни (10 березня) дебіторка по них 26,5 млрд грн.

2) З порушенням строків поставок вже майже 1,7 млрд грн.

3) Це складає вже 30% від всіх таких порушень по Держприкордонслужбі (там 5,65 млрд грн станом на 17.03)

Держава ж перед фірмою всі зобовʼязання виконала (там 100% передоплата була).

Ну ЦПК та Ніколов мали рацію у своєму прогнозі відносно поставок. Ось офіційний доказ. Як то говориться, що і треба було довести.