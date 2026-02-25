'Закон одинаков для всех': прокурору, который совершил смертельное ДТП с гибелью ребенка, сообщили о подозрении

25 февраля прокурору Шептицкой окружной прокуратуры Львовской области, совершившему смертельную аварию, в результате которой погиб ребенок, сообщено о подозрении. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжкие телесные повреждения.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он взял на личный контроль расследование этого ДТП.

"С целью обеспечения объективности и беспристрастности расследования дальнейшее процессуальное руководство в уголовном производстве поручено Генеральной инспекции Офиса генпрокурора", – говорится в сообщении.

Генпрокурор отметил, что поскольку в результате этого трагического события жертвой и потерпевшим являются несовершеннолетние – погибла 14-летняя девочка, а ее 10-летний брат травмирован и находится в больнице – в состав группы прокуроров также включен представитель Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию ОГП.

Сейчас по делу проводят необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и его отстранении от должности.

"Я всегда повторяю: закон одинаков для всех", – подчеркнул генпрокурор Руслан Кравченко.

Что предшествовало

Вечером 24 февраля вблизи села Смереков, что на Львовщине, произошло смертельное ДТП – водитель авто сбил насмерть ребенка, еще один травмирован. За рулем автомобиля был прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области.

Авария произошла вечером, около 19 часов. Прокурор наехал на детей. В результате полученных травм 14-летняя девочка погибла на месте происшествия, а ее 10-летнего брата с травмами доставили в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, прокурор устроил смертельное ДТП на Львовщине, в результате которого погиб ребенок. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что взял дело под личный контроль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!