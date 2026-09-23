Вымогательство миллиона долларов за поставку дронов: фигурантам дела объявили новые подозрения

НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях в адрес должностного лица Государственной пограничной службы Украины и владельца частной компании по делу о вымогательстве неправомерной выгоды за беспрепятственную поставку дронов. По данным следствия, речь идет о взятке в размере 1 млн долларов, которую вымогали у производителя беспилотников.

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Также правоохранители установили дополнительный эпизод передачи должностному лицу ГПСУ криптовалюты. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Требовали 1 млн долларов за поставку дронов

Напомним, по данным следствия, в августе 2025 года производитель дронов победил в тендере ГПСУ, снизив цену вопреки просьбе конкурента. Тот рассчитывал на победу благодаря связям с пограничниками.

После того как этот план не сработал, конкурент по сговору с должностными лицами ГПСУ начал вымогать у победителя 1 млн долларов за беспрепятственное заключение договора и приемку техники.

Чиновнику перевели 50 тысяч USDT

Детективы установили дополнительный эпизод предоставления неправомерной выгоды. По данным следствия, конкурент перечислил должностному лицу ГПСУ 50 тысяч единиц криптовалюты Tether (USDT), что составляет более 2,1 млн гривен по курсу НБУ.

По этим фактам фигурантам были предъявлены новые подозрения по ч. 2 ст. 369 УК Украины — предоставление неправомерной выгоды.

Пограничник хранил незаконные доходы в криптовалюте

Кроме того, следствие установило, что должностное лицо ГПСУ неоднократно получало незаконные доходы и скрывало их в криптоактивах. В январе–апреле 2026 года он перевел более 15,4 млн гривен в криптовалюту Tether (USDT).

Изучив транзакции, детективы установили, что часть этих активов пограничник конвертировал в наличные. Впоследствии на эти средства он приобрел автомобиль Mercedes-Benz GLC 300, который оформил на имя супруги.

Один из криптокошельков детективы обнаружили во время обыска по месту жительства должностного лица.

Новые подозрения также касаются легализации незаконных доходов по ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине сообщили о подозрении должностному лицу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и владельцу частной компании-производителя FPV-дронов. По данным следствия, они вступили в сговор и, после того как на тендере по поставке дронов победила не "своя" компания, начали вымогать у победителя 1 млн долларов за подписание и выполнение контракта. В ГПСУ прокомментировали ситуацию и пообещали содействовать следствию.

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