Во время обысков у топ-чиновников Нацполиции изъяли элитный автопарк, оружие и более 22 млн наличных. Фото

Генеральный прокурор Руслан Кравченко показал результаты обыском у топ-чиновников Национальной полиции, который крышевали порностудии на западе Украины. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили огромное количество налички, элитный автопарк, огнестрельное и холодное оружие.

В настоящее время задержаны 5 участников схемы. Об этом генпрокурор сообщил в своем Telegram-канале.

Операция по очищению полиции

По информации Кравченко, в результате обысков изъят элитный автопарк из шести автомобилей, 5 швейцарских часов, огнестрельное и холодное оружие, мобильные телефоны, а также наличные в разных валютах на общую сумму более 22,6 млн грн.

Водителю автохозяйства "Центр обслуживания подразделений МВД", который выступал посредником, инкриминировано подстрекательство и пособничество в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Действия начальника ГУНП в Ивано-Франковской области, его заместителя, а также первого заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области и заместителя начальника ГУНП в Житомирской области квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Их подозревают в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя за несовершение таким должностным лицом в интересах третьих лиц действий с использованием служебного положения, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Готовятся ходатайства в суд об избрании подозреваемым мер пресечения.

Что предшествовало

Утром 20 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в управлениях Национальной полиции в ряде регионов. По результатам этих мероприятий были задержали высокопоставленные лица полиции.

В комментарии OBOZ.UA спикер Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис проинформировала, что обыски проходят в главках НПУ трех регионов по работникам полиции. Национальная полиция полностью способствует проведению всех необходимых действий.

По данным следствия, руководство территориальных подразделений полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях могло обеспечивать беспрепятственную работу сети так называемых "порноофисов". Речь идет о помещениях, где незаконно создавали, производили и распространяли через интернет видеопродукцию эротического и порнографического характера.

