Во Львовской области задержали главу таможенного поста, который 'крышевал' черный импорт электроники в Украину. Фото

Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции Украины на Львовщине задержали главу таможенного поста, который "крышевал" черный импорт электроники в Украину. Фигурант за взятки способствовал бизнесменам в "обходе" процедур растаможивания и избегания уплаты средств в бюджет Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Злоумышленнику сообщили о подозрении, ему "светит" до 10 лет тюрьмы.

По информации следствия, речь идет о нелегальном ввозе дорогостоящей цифровой техники известных брендов, которую предприниматели доставляли из-за рубежа. Правоохранители установили, что в одном из задокументированных случаев должностное лицо разрешило импорт продукции без уплаты пошлины на сумму более 15 миллионов гривен.

За эту "услугу" он требовал личную взятку в размере 23 тыс. долларов США. Для реализации схемы чиновник вносил ложные данные в автоматизированную систему таможенного оформления.

Таможенник был задержан после получения им полной суммы взятки. В салоне его автомобиля были обнаружены наличные деньги, полученные незаконным путем. Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжается следствие по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступной схемы. Фигуранту грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила девять человек, пытавшихся организовать нелегальную продажу "трофейного" оружия и взрывчатки криминалитета. Вооружение и боеприпасы злоумышленники вывозились из фронтовых районов на юге и востоке Украины. Фигурантов задержали в пяти областях.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ сорвала еще одну попытку российских спецслужб совершить теракт в Украине. Был задержан вражеский агент, который уже совершил несколько подрывов, а ныне готовил взрыв возле ТЦК в Херсоне. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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