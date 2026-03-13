В Запорожье водолаз-сапер погиб при спуске под лед: говорят, что его отправили 'ловить рыбу для руководства' – медиа

В Запорожье во время водолазного спуска под лед погиб спасатель ГСЧС Виталий Кравчук. Трагедия произошла в конце января в районе Ореховой бухты.

Видео дня

В то же время коллеги погибшего предполагают, что погружение могло быть связано не с тренировкой, а с подледной рыбалкой по указанию руководства. Об этом сообщают журналисты Запорожского центра расследований со ссылкой на сотрудников ГСЧС и материалы следствия.

По данным полиции, днем 28 января к правоохранителям поступило сообщение из пункта ГСЧС в Ореховой бухте. Во время погружения под лед водолаз-сапер Виталий Кравчук не вынырнул на поверхность.

Официально инцидент называют тренировочным спуском, который является частью подготовки водолазов. Именно такую версию озвучили моторист и другой водолаз, который находился вместе с погибшим во время работ. По правилам, в таких случаях за безопасность отвечают руководители спусков.

Однако коллеги погибшего спасателя имеют другую версию событий. На условиях анонимности они сообщили журналистам, что в тот день водолазов якобы могли отправить на подледную рыбалку для руководства.

По их словам, Виталий Кравчук не должен был участвовать в тренировочных спусках, поскольку только что завершил суточное дежурство и должен был отдыхать. Тренировочные погружения, как правило, планируются заранее и оформляются приказом, однако в день трагедии официального плана работ не было.

В соцсетях также появлялись сообщения, что водолазный спуск мог проводиться по указанию начальника части для "добычи водных ресурсов на личные нужды". Впоследствии это сообщение удалили, а взамен появилась информация, что продолжается служебное и прокурорское расследование.

Следователи, которые осматривали место происшествия ночью 29 января, обнаружили подводное ружье. Также изъяли личные вещи погибшего и журналы инструктажей и учета. Эти обстоятельства могут свидетельствовать, что спуск не был тренировочным.

По информации правоохранителей, уголовное производство сначала открыли по статье "умышленное убийство", что является стандартной практикой в подобных случаях. В дальнейшем дело могут переквалифицировать.

Расследование также ведет Государственное бюро расследований по статьям о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что привело к гибели человека, а также о злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями.

В Главном управлении ГСЧС в Запорожской области заявили, что не могут подробно комментировать трагедию, поскольку продолжается досудебное расследование. По словам журналистов, подобные дела могут расследоваться несколько лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве полицейские задержали мужчину, который, по информации следствия едва не убил знакомого. Злоумышленник из-за ревности к жене ударил оппонента ножом прямо посреди улицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!