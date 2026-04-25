В Запорожье в одной из квартир взорвалась граната: погибла женщина, есть пострадавшие. Видео

В Запорожье в одной из квартир Космического района произошел взрыв гранаты. В результате детонации погибла женщина и пострадали двое мужчин. Полицейские оказали раненым первую помощь.

Они оперативно остановили кровотечение и наложили турникеты. Об инциденте сообщает Национальная полиция Украины.

Сообщение о взрыве поступило в патрульную полицию, после чего экипаж немедленно отправился по указанному адресу. В квартире инспекторы обнаружили двух мужчин с осколочными ранениями.

Правоохранители оперативно оказали необходимую помощь, а именно наложили турникеты, применили давящие повязки и приняли меры для стабилизации состояния пострадавших до приезда медиков.

Обоих раненых впоследствии госпитализировали. Известно, что в квартиру зашел сосед с гранатой, после чего произошел взрыв. Обстоятельства происшествия и мотивы поступка устанавливают следователи.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными и в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов немедленно сообщать экстренные службы по номерам 101, 102 или 112.

