В Винницкой области 49-летний депутат 'купил' себе 18-летнюю жену ради отсрочки от мобилизации. Фото

В Винницкой области депутат одного из городских советов заключил фиктивный брак с 18-летней девушкой с инвалидностью. Таким образом мужчины пытался получить отсрочку, чтобы избежать мобилизации.

Теперь ему инкриминируют не только уклонение от мобилизации, но и торговлю людьми. Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

Подробности дела

По информации правоохранителей, в конце 2024 года 49-летний местный депутат договорился с 28-летней местной жительницей об оформлении фиктивного брака с ее 18-летней сестрой, которая имеет инвалидность II группы по причине психического заболевания и не может осознавать значение своих действий.

Объектами для своего циничного замысла мужчина избрал их сестер из-за тяжелого материального положения и уязвимого психоэмоционального состояния.

Депутат использовал документы о состоянии здоровья новой "жены" и свидетельство о регистрации с ней брака в качестве основания для получения незаконной отсрочки от мобилизации. С сообщницей депутат договорился, что из благодарности за "схему" будет платить ей 3000 гривен в месяц. Часть этих средств подозреваемая израсходовала на погашение кредитов.

При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры депутату и его сообщнице сообщено о подозрении по факту вербовки, перемещения лица с инвалидностью с целью его дальнейшей эксплуатации и уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (ч. 5 ст. 27 ч. 3 К. 2 ст. 1).

В прокуратуре отметили, что 6 ноября мужчина и женщина задержаны в порядке ст. 615 УПК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.

