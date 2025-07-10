В Ужгороде водитель снесла шесть автомобилей и остановилась "в дереве": результат алкотеста удивил всех. Фото и видео

В Ужгороде на Закарпатье в четверг, 10 июля, пьяная водительница Toyota на большой скорости снесла шесть припаркованных автомобилей, а остановить ее смогло только дерево. Вину за ДТП она пыталась переложить на свою сестру, убеждая, что та якобы была за рулем.

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Об этом рассказал закарпатский журналист Виталий Глагола, который, по его словам, был очевидцем происшествия. Авария случилась в 12:02 на улице Линтура возле супермаркета, при выезде на Славянскую набережную.

"Пьяная в стельку девушка за рулем легковушки ехала на очень большой скорости, не справилась с управлением и снесла сразу шесть припаркованных автомобилей. Остановилась она только после того, как влетела в дерево", – написал он в своем Telegram-канале.

Журналист добавил, что девушка едва держалась на ногах.

Она прошла освидетельствование на состояние опьянения – драгер показал почти 3 промилле (допустимое содержание алкоголя в крови водителя – 0,2 промилле).

На месте работала полиция.

Глагола также рассказал, что, несмотря на "кучу свидетелей", водитель пыталась переложить вину за ДТП на свою сестру, убеждая, что именно та была за рулем.

"Все свидетели, которые видели, кто был за рулем сказали полиции четко: за рулем была женщина в зеленом. Поэтому замять дело вряд ли получится", – написал журналист.

По данным Патрульной полиции, с 1 января по 31 мая 2025 года на подконтрольной территории Украины произошло 8 865 аварий на дорогах с погибшими или травмированными (за тот же период 2024 года – 8 739).

В результате этих ДТП погибли 1 086 человек (за тот же период 2024 года – 1 057), еще 10 990 человек травмированы (за тот же период 2024 года – 10 918).

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июля в городе Перечин на Закарпатье произошло смертельное ДТП: пьяная водительница BMW X5 снесла пост пограничников. От удара погиб военнослужащий Госпогранслужбы.

Суд избрал меру пресечения водительнице – 53-летней жительнице Закарпатья. Она на 60 суток взята под стражу без возможности внесения залога.

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