УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Ужгороде водитель снесла шесть автомобилей и остановилась "в дереве": результат алкотеста удивил всех. Фото и видео

Анна Паскевич
Расследование
3 минуты
3,4 т.
ДТП в Ужгороді 10 липня 2025 року

В Ужгороде на Закарпатье в четверг, 10 июля, пьяная водительница Toyota на большой скорости снесла шесть припаркованных автомобилей, а остановить ее смогло только дерево. Вину за ДТП она пыталась переложить на свою сестру, убеждая, что та якобы была за рулем.

Видео дня

Об этом рассказал закарпатский журналист Виталий Глагола, который, по его словам, был очевидцем происшествия. Авария случилась в 12:02 на улице Линтура возле супермаркета, при выезде на Славянскую набережную.

"Пьяная в стельку девушка за рулем легковушки ехала на очень большой скорости, не справилась с управлением и снесла сразу шесть припаркованных автомобилей. Остановилась она только после того, как влетела в дерево", – написал он в своем Telegram-канале.

В Ужгороде водитель снесла шесть автомобилей и остановилась "в дереве": результат алкотеста удивил всех. Фото и видео

Журналист добавил, что девушка едва держалась на ногах.

В Ужгороде водитель снесла шесть автомобилей и остановилась "в дереве": результат алкотеста удивил всех. Фото и видео

Она прошла освидетельствование на состояние опьянения – драгер показал почти 3 промилле (допустимое содержание алкоголя в крови водителя – 0,2 промилле).

В Ужгороде водитель снесла шесть автомобилей и остановилась "в дереве": результат алкотеста удивил всех. Фото и видео

На месте работала полиция.

В Ужгороде водитель снесла шесть автомобилей и остановилась "в дереве": результат алкотеста удивил всех. Фото и видео

Глагола также рассказал, что, несмотря на "кучу свидетелей", водитель пыталась переложить вину за ДТП на свою сестру, убеждая, что именно та была за рулем.

В Ужгороде водитель снесла шесть автомобилей и остановилась "в дереве": результат алкотеста удивил всех. Фото и видео

"Все свидетели, которые видели, кто был за рулем сказали полиции четко: за рулем была женщина в зеленом. Поэтому замять дело вряд ли получится", – написал журналист.

В Ужгороде водитель снесла шесть автомобилей и остановилась "в дереве": результат алкотеста удивил всех. Фото и видео
В Ужгороде водитель снесла шесть автомобилей и остановилась "в дереве": результат алкотеста удивил всех. Фото и видео

По данным Патрульной полиции, с 1 января по 31 мая 2025 года на подконтрольной территории Украины произошло 8 865 аварий на дорогах с погибшими или травмированными (за тот же период 2024 года – 8 739).

В результате этих ДТП погибли 1 086 человек (за тот же период 2024 года – 1 057), еще 10 990 человек травмированы (за тот же период 2024 года – 10 918).

В Ужгороде водитель снесла шесть автомобилей и остановилась "в дереве": результат алкотеста удивил всех. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июля в городе Перечин на Закарпатье произошло смертельное ДТП: пьяная водительница BMW X5 снесла пост пограничников. От удара погиб военнослужащий Госпогранслужбы.

Суд избрал меру пресечения водительнице – 53-летней жительнице Закарпатья. Она на 60 суток взята под стражу без возможности внесения залога.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!