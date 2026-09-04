В Украине заблокировали новые каналы подпольного сбыта оружия и взрывчатки: среди изъятого – российские автоматы. Фото

Силовики Службы безопасности Украины совместно с полицией раскрыли и ликвидировали еще пять центров незаконной торговли оружием и боеприпасами. Организаторы были задержаны.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Среди изъятого были трофейные российские автоматы Калашникова, гранатометы, самодельные бомбы, боевые гранаты и почти 8 тысяч разнокалиберных патронов.

Что известно об операции

В Полтавской области поймали злоумышленника, который пытался реализовать партию "трофейного" вооружения на сумму почти 1 млн грн. По данным следствия, мужчина вывозил оружие из зоны боевых действий и хранил его в оборудованных тайниках.

Его задержали после продажи 23 РПГ, более тысячи выстрелов к ним, а также 17 боевых гранат и патронов.

В Донецкой области контрразведчики разоблачили преступника, который хранил целый арсенал в арендованном гараже и искал клиентов через социальные сети. Его поймали в Краматорске при попытке продать автомат Калашникова, патроны к нему и более 300 гранатометных выстрелов.

В Закарпатье мобилизованный из Рахова, совершивший СОЧ, был задержан на окраине города во время продажи партии гранат РГД-5, 800 граммов тротила с взрывателями, гранатомета "Нетто" и патронов различного калибра.

В Житомирской области задержали бывшего контрактника, который после увольнения со службы планировал зарабатывать нелегально, торгуя оружием. Оперативники изъяли 14 боевых гранат, 1,4 кг пороха, а также почти 2,5 тысячи патронов калибра 5,45 мм и стартовый пистолет, который был переделан под боевой.

А в Одессе задержали 16-летнего учащегося профтехлицея, который пытался продать боевую гранату и четыре СВУ. Подозреваемый искал покупателей через мессенджеры и предлагал клиентам отправить "заказ" по почте.

Всем предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УКУ "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами". Всем грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове СБУ задержала агентурную пару российской военной разведки – военнослужащего ВСУ и его жену. По заданию врага мужчина мобилизовался в ВСУ, где собирал сведения об украинских военных объектах и передавал их российской стороне.

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