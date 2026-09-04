В Киеве избрали меру пресечения в отношении сотрудника ГУР, который участвовал в перестрелке с СБУ

4 сентября в Киеве суд избрал меру пресечения в отношении военнослужащего ГУР Минобороны Сергея Иванова, которого подозревают в покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа во время перестрелки с представителями СБУ. Его взяли на личное поручительство и освобождают из-под стражи.

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Об этом сообщает hromadske со ссылкой на своего корреспондента, находящегося в зале суда.

Прокурор просил взять Иванова под стражу с возможностью внесения залога в размере 1 млн гривен.

В ходе заседания прокуроры также настаивали на закрытом рассмотрении, ссылаясь на наличие сведений, которые в соответствии с законами о разведке не подлежат разглашению. Адвокаты, со своей стороны, требовали открытого рассмотрения, аргументируя это общественным резонансом дела.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и провел заседание в закрытом режиме.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 2 сентября в Киеве произошла перестрелка во время следственных действий по делу о предполагаемом теракте, который, по данным СБУ, российская ФСБ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного движения. В спецслужбе утверждали, что во время обыска группа лиц напала на оперативно-следственную группу и пыталась заблокировать её выезд.

Для пресечения вооруженного сопротивления, по данным СБУ, привлекли спецподразделение "Альфа", после чего нападавших задержали. В спецслужбе заявили, что ими оказались военнослужащие одного из подразделений Сил обороны Украины.

В то же время адвокат Степана Каплунова, заместителя командира Российского добровольческого корпуса, утверждал, что стрельбу начали сотрудники СБУ. По его словам, ранения получили трое военнослужащих ГУР: двое из них получили тяжелые ранения, еще один – легкое.

3 сентября правоохранители сообщили о подозрении двум участникам перестрелки – сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР. Первому инкриминируют превышение власти или служебных полномочий, второму – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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