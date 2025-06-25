В Харькове задержали российскую агентку, которая передала военным ВСУ заминированный скутер: произошел взрыв, есть жертва. Фото

Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции Украины в Харькове задержали российского агента, совершившего теракт по заказу спецслужб РФ. 19-летняя харьковчанка под видом "волонтерской помощи" передала украинским военным заминированный скутер.

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В результате взрыва есть по меньшей мере одна жертва. Подробности раскрыли в СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция по горячим следам задержали агента РФ, которая 20 июня этого года совершила теракт против защитников Харькова. В тот день российские спецслужбисты активировали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было спрятано в багажнике скутера, когда рядом находились двое военных. Взрыв произошел возле харьковского кафе, куда враг заманил воинов под видом передачи им "волонтерского" мотороллера", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, совершить преступление по заказу врага вызвалась 19-летняя жительница Харькова: ее россияне завербовали через один из Telegram-каналов по поиску работы.

От куратора предательница получила подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства. Руководствуясь указаниями, она приобрела бытовые химикаты, аккумулятор, провода и два телефона для дистанционного подрыва.

Готовую взрывчатку фигурантка привезла на место стоянки скутера и спрятала СВУ в его багажнике.

"С помощью камеры, которая была замаскирована на месте спланированного теракта, российские спецслужбисты отследили прибытие военных на "локацию". После совершения преступления террористка пыталась "залечь на дно", но через несколько часов после взрыва ее задержали правоохранители. Во время обыска у нее изъяты неиспользованные компоненты взрывного устройства и телефон с доказательствами работы на врага", – добавили в Службе.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной террористке о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, который привел к гибели человека), из чего можно сделать вывод, что по крайней мере один из военных, против которых был совершен теракт, погиб.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с Управлением уголовного розыска Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала несовершеннолетнего агента ФСБ, который наводил ракеты по Днепру и Полтавщине.

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