В Харькове судья сбила двух детей на пешеходном переходе: они в реанимации. Фото

В Харькове произошло ДТП с пострадавшими: двух девочек в возрасте 13 и 14 лет на пешеходном переходе сбило авто. За рулем находилась судья одного из украинских судов.

Авария произошла 18 декабря. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Подробности дорожно-транспортного происшествия

Ориентировочно в 15:50 четверга двое несовершеннолетних переходили проезжую часть по "зебре". Их сбил Hyundai Accent, которым управляла судья районного суда Харьковской области.

"Установлено, что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному соответствующим дорожным знаком, водитель не сбавила скорость движения и не предоставила преимущество пешеходам", – заявили в Офисе генпрокурора.

Девушки-подростки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По состоянию на 19 декабря потерпевшие находились в реанимационном отделении.

На месте происшествия работали полицейские, медики и следователи ГБР.

Предварительно установлено, что водитель была трезвой. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшим).

"Проводятся процессуальные действия, направленные на полное и беспристрастное выяснение всех обстоятельств аварии", – заверили в прокуратуре.

По состоянию на 19 декабря официальное подозрение судье еще готовилось.

