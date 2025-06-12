В Харькове горело здание ТЦК: правоохранители устанавливают причину

Вечером, 11 июня, в Харькове горело здание территориального центра комплектования. Личный состав и граждане, которые находились в помещении и на территории, оперативно были эвакуированы.

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Об этом сообщили в ТЦК. Отмечается, что сейчас правоохранители устанавливают причины инцидента. Пожар был локализирован подразделениями ГСЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Сегодня, 11 июня, произошел пожар в здании одного из РТЦК и СП города Харькова. Причины пожара будут установлены после соответствующих экспертиз и расследования правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Военные отмечают, что источником сообщений о "поджоге" или "диверсии", которые начали активно распространяться в сети, являются российские пропагандистские ресурсы. Там также призвали не распространять непроверенную информацию и откровенные фейки вражеской пропаганды.

На месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции. Командование и личный состав областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки оказывают полное содействие работе правоохранительных органов по установлению причин и возможных предпосылок пожара.

"Во всех ТЦК и СП Харьковщины принимаются меры по усилению пожарной безопасности и будут проведены соответствующие проверки", – резюмировали военные.

Стоит отметить, что некоторые СМИ распространили информацию о том, что в здание попала молния. Но, пока, она не подтверждена.

Ранее сообщалось, что в Полтаве мужчина, которого остановили для проверки документов во время мобилизационных мероприятий, пытался убежать от ТЦК. В процессе задержания он нанес телесные повреждения патрульному и повредил служебное оборудование.

Напомним, что вечером, 8 июня, в Офисе омбудсмена инициировали служебное расследование из-за скандала с "подвалом" в Черновицком ТЦК. И, если эти факты подтвердятся, то должны быть приняты все предусмотренные законом меры реагирования, для соблюдения прав человека в дальнейшем.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее адвокат Ирина Волошина заявила, что представители Хмельницкого ТЦК не пускали ее к клиенту и оттолкнули от двери, нанеся травмы в виде ушиба плеча. Также, по ее словам, ей угрожали оружием.

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