В ГБР расследуют гибель и ранения украинских военных во время российского обстрела на Днепропетровщине: что известно

Правоохранители начали расследование после вражеского обстрела на Днепропетровщине, в результате которого погибли военные ВСУ. По предварительной информации, 1 ноября около 17:00 враг нанес ракетный удар по месту базирования украинских военных.

Об этом сообщили Государственное бюро расследований. Также из-за атаки есть раненые военные.

"На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа ГБР, которая проводит необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии", – говорится в сообщении ведомства.

В частности, следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным ли образом было организовано укрытие военных.

Вечером, 3 ноября, в 30-м Корпусе морской пехоты ВМС ВС Украины сообщили, что во время удара в поселке находились военнослужащие одной из отдельных бригад морской пехоты.

"1 ноября российские террористы нанесли ракетно-дроновой удар по населенному пункту Самаровского района Днепропетровской области. Удар был нанесен по центру населенного пункта, где не расположено ни одного плаца. К сожалению, среди погибших и раненых есть как гражданские граждане, так и военнослужащие нашей бригады.

Командование 30-го корпуса морской пехоты выразило искренние соболезнования семьям погибших. Там также подтвердили, что в воинской части правоохранительные органы проводят следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. Также, определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей.

Сейчас имена погибших и раненых военных не разглашаются, как и детали атаки.

Впрочем, стоит отметить, что в понедельник, 2 ноября, журналист Дмитрий Святненко сообщил, что военные на Днепропетровщине погибли во время награждения, среди них был и его брат Владимир Святненко.

Кроме того, по предварительной информации, во время этой вражеской атаки в субуоту, 1 ноября, погиб пресс-офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, документальный и художественный фотограф из Киева, участник команды Ukraїner Константин Гузенко. Герою навеки останется 28 лет.

Что предшествовало

1 ноября военные российской оккупационной армии осуществили комбинированный ракетно-дроновой удар по нескольким общинах Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и раненые, среди них – военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Сейчас продолжаются проверки соблюдения требований руководства ВСУ по оповещению об опасности и организации размещения личного состава. Правоохранители проверяют обстоятельства происшествия, включая выполнение приказов главнокомандующего и Генерального штаба по безопасности военных и недопущению скопления людей на открытых территориях

