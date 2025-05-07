В Минобороны заявили, что от имени Умерова распространили фейк о теракте в Харькове: подробности

В среду, 7 мая в Telegram-каналах распространили ложную информацию со ссылкой на якобы заявление Министра обороны Украины Рустема Умерова о теракте в Харькове против проектировщика БПЛА Андрея Гуменного. В нем говорилось о подрыве авто и убийстве конструктора беспилотников. Эта информация является фейком.

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Об этом официально заявило Министерство обороны Украины. В ведомстве отметили, что Рустем Умеров не делал подобных заявлений и у него нет официальных аккаунтов в Telegram.

В Минобороны в очередной раз предостерегли, что Россия активно использует фейки как элемент информационной войны.

"Призываем придерживаться информационной гигиены и проверять источники перед распространением любых сообщений", – отметили в ведомстве.

В Минобороны перечислили официальные страницы Рустема Умерова и самого министерства.

Официальные страницы министра:

Facebook - https://www.facebook.com/rustemumerov.ua

X - x.com/rustem_umerov

Страницы Министерства обороны:

🔹Facebook - https://www.facebook.com/Ministyofdefence.ua

🔹X - x.com/defenceU

🔹Instagram - https://www.instagram.com/ministry_of_defense_ua/

🔹Телеграм - https://t.me/ministry_of_defense_ua

Отметим, что ранее 7 мая российский Telegram-канал Astra, ссылаясь на Рустема Умерова, написал, что якобы в Харькове в результате подрыва автомобиля погиб главный конструктор авиационного научно-технического общества "КНК" Андрей Гуменный. Эту информацию распространили некоторые украинские СМИ, не проверив источники.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ВСУ опровергли фейк о якобы продвижении оккупантов в сторону Днепропетровской области. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

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