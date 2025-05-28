Суд временно лишил Найема водительских прав и оштрафовал, экс-нардеп подал апелляцию: все подробности дела

13 мая 2025 года Печерский суд города Киев на 17 000 гривен оштрафовал экс-нардепа Мустафу Найема. Кроме того, у него на год отобрали водительские права. Правонарушение произошло еще 30 мая 2024 года, то есть почти год назад.

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Такая информация публикуется в решении в Едином реестре судебных решений. Стоит отметить, что имя водителя не афишируется, впрочем, на сайте "Судебная власть" есть информация, что правонарушение совершил именно экс-нардеп, а его адвокат, 22 мая 2025 года, уже подал апелляцию на отмену приговора.

OBOZ.ua после того, как в сети начала распространяться информация об инциденте с Мустафой Найемом, пытался связаться с ним и получить комментарий по ситуации. Впрочем, пока экс-нардеп не выходит на связь и не дает никаких объяснений относительно правонарушения.

Что предшествовало

30 мая 2024 года, во время комендантского часа, Мустафа Найем ехал на автомобиле BMW по столичному бульвару Николая Михновского.

Экс-нардепа остановили правоохранители. Они предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора "Драгер". Он согласился, об этом свидетельствует запись видеорегистратора, которая была передана в суд.

Тогда тест зафиксировал результат 0,62 промилле алкоголя в крови политика. Это значительно превышает норму для вождения. Он и его адвокат на тот момент не отрицали результатов проверки.

Что известно о Найеме: краткая биография

Мустафа Найем родился 28 июня 1981 года (43 года) в Кабуле (Афганистан). Отец Найема был заместителем министра образования Афганистана в 1976 году. Брат - юрист и общественный деятель Маси Найем. В 2004 году окончил НТУУ "КПИ" по специальности "инженер по информационно-измерительной технике".

Найем долго работал в журналистике. В 2013-2014 годах был одним из основателей и журналистом "Общественного". Принято считать, что именно после сообщения Найема в Facebook 21 ноября 2013 года началась Революция достоинства.

После этого Найем занялся политикой, был избран народным депутатом Верховной Рады 8 созыва от партии "Блок Петра Порошенко" (№20 в списке) как беспартийный. В 2014-2016 годах был заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде, а в 2016 году - членом правления партии "ДемАльянс". В ноябре 2016 года Найем вышел из руководства партии.

Найем работал заместителем главы инфраструктуры с августа 2021 года. На эту должность его назначили после увольнения из"Укроборонпрома", где он был заместителем гендиректора с 2019 года.

Стоит добавить, что экс-нардеп не впервые попадает в скандальные ситуации. В частности, после его увольнения с должности руководителя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры к дорожным тендерам могла вернуться коррупция.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июня 2024 года Глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем был уволен с должности - Кабинет министров удовлетворил его заявление об увольнении.

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