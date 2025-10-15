Собирал данные: СБУ задержала российского корректировщика, готовившего удары по Одессе. Фото

В Одессе правоохранители задержали российского агента, который помогал оккупантам готовить новую ракетно-дроновую атаку по городу. Фигурант отслеживал позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

За сотрудничество с россиянами мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Предатель помогал РФ с обстрелами

По информации правоохранителей, контрразведка Службы безопасности установила, что местный житель по заказу ФСБ собирал координаты для обстрела Одессы. Чтобы скорректировать комбинированный удар, враг завербовал 52-летнего одессита, попавшего в поле зрения оккупантов, когда публиковал свои призывы к захвату региона в соцсети "Одноклассники".

После вербовки фигурант отслеживал позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство Одесской области. Для этого он на собственном авто объезжал разные районы областного центра во время воздушных тревог и пытался зафиксировать работу ПВО.

Также агент фотографировал оборонные укрепления и места сосредоточения личного состава украинских войск на морском побережье. Собранные сведения фигурант передавал кадровому сотруднику ФСБ, личность которого уже установили контрразведчики СБУ.

Служба безопасности задержала агента и изъяла у него смартфон со "отчетами" для оккупантов. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала дезертира, который по заказу России готовил теракт в центре Запорожья. Предателем оказался 37-летний мобилизованный из Мирнограда Донецкой области, который совершил СОЧ и скрывался в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала агента российской ФСБ, который собирал информацию для нового массированного ракетного удара по Миргороду на Полтавщине. Злоумышленник передавал врагу данные об оборонных и энергетических объектах города.

