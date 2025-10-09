Собирал координаты: СБУ задержала агента ФСБ, который готовил новый массированный удар РФ по Миргороду. Фото
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российской Федеральной службы безопасности, который собирал координаты для нового массированного ракетного удара по Миргороду, что на Полтавщине. Мужчина передавал данные об оборонных и энергетических объектах города.
О разоблачении шпиона сообщает СБУ. В ведомстве отметили, что задержанный работал под кураторством представителя пограничного управления ФСБ по Псковской области.
Следователи установили, что завербованный житель Полтавщины передавал оккупантам координаты энергообъектов и мобильных огневых групп. По данным расследования, россияне планировали нанести баллистический удар по электроподстанциям, которые обеспечивают энергоснабжение Миргорода, а также по запасным командным пунктам Сил обороны.
Агент действовал по инструкциям ФСБ, собирал данные и обозначал цели на Google-картах. Во время очередной вылазки его задержали на горячем, когда мужчина фотографировал территорию позиции украинских военных.
На месте задержания у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с россиянами. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 УКУ).
Подозреваемого взяли под стражу. Если вину докажут – ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
