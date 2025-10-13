Должен был заложить взрывчатку: СБУ задержала дезертира, который по заказу РФ готовил теракт в центре Запорожья. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали дезертира, который по заказу страны-агрессора готовил теракт в центре Запорожья. Речь идет о 37-летнем мобилизованном из Мирнограда Донецкой области, который совершил СОЧ и скрывался в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 13 октября. Фигуранту светит пожизненное пребывание за решеткой и конфискация имущества.

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила еще один теракт, который РФ планировала осуществить в Запорожье. По результатам действий на опережение задержан российский агент, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) в центре города", – говорится в сообщении.

Детали дела

Отмечается, что мужчина попал в поле зрения российских спецслужбистов во время поисков "легких денег" в Telegram-каналах.

После вербовки дезертиру дали экзаменационное задание, которое заключалось в отслеживании координат блокпостов и мест постоянной дислокации Сил обороны в Киеве. Позже его направили в Запорожье, где он арендовал жилье и купил детали для изготовления самодельного взрывного устройства.

Следствие установило, что агент должен был заложить взрывчатку вблизи одного из мест массового скопления людей и отправить отчет куратору из РФ. Оккупанты планировали дистанционно активировать СВУ в час пик, когда на локации было бы максимальное количество горожан.

СБУ заблаговременно разоблачила и задержала подозреваемого при подготовке взрывчатки. При обыске его квартиры были изъяты компоненты для СВУ и мини-камера, которую он должен был установить для фиксации последствий теракта.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 – государственная измена в условиях военного положения;

ч. 4 ст. 408 – дезертирство в условиях военного положения;

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение со взрывчатыми веществами;

ч. 2 ст. 263-1 – незаконное изготовление взрывчатых веществ или устройств.

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ задержала агента российской ФСБ, который собирал информацию для нового массированного ракетного удара по Миргороду (Полтавская область). Мужчина передавал данные об оборонных и энергетических объектах города.

Как писал OBOZ.UA, в Херсоне правоохранители задержали предателя, который помогал российским войскам корректировать удары по южным регионам Украины. Вражеским агентом оказался 26-летний медбрат городской больницы, которого завербовали в ФСБ РФ.

