Скандал в 211-й понтонно-мостовой бригаде: объявили подозрение военным, которые строили жилье командиру и получали боевые выплаты. Фото

В Тернопольской области объявили подозрения четырём военным 211-й понтонно-мостовой бригады, которые, по информации прокуроров, строили дом для родственников командира. За строительство частного жилья они получали денежные выплаты, как в зоне боевых действий.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления нацполиции в Тернопольской области. Отмечается, что солдаты получили подозрения в уклонении от военной службы.

По данным следствия, эти четверо военнослужащих согласились с предложением командира воинской части и строили частное жилье для его семьи.

"Так продолжалось в течение полугода. Все это время они получали денежное довольствие, как в зоне боевых действий. В общей сложности сумма нанесенного ущерба составила почти миллион гривен", – сообщили в полиции.

Стражи порядка провели обыски в самой воинской части, а также по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства. В ходе обысков изъяли документы и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Военным объявлены подозрения по ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины – уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

В настоящее время прокуроры готовят гражданский иск с целью возмещения нанесенного государству ущерба"

Напомним, командиру 211-й понтонно-мостовой бригады объявили подозрение еще в конце 2024 года и избрали меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

Напомним, следователи полиции сообщили о подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады. Он якобы привлек военнослужащих к строительству собственного дома в Хмельницкой области.

Эти солдаты, находясь дома, были включены в приказ на командировку в зону боевых действий и получали боевые выплаты, ущерб государству составил почти миллион гривен.

Как сообщал OBOZ.UA:

19 декабря командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ, Олегу Побережнюку избрали меру пресечения – содержание под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в сумме 908 тысяч 400 гривен.

А уже 20 декабря Побережнюк вышел из-под стражи. За него внесли залог в 908 тысяч гривен.

Командир 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ, Олег Побережнюк, вышел из-под стражи. За него внесли залог в 908 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!