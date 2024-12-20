Комбриг скандальной 211-й бригады вышел из под стражи: за него внесли залог в 908 тыс. грн

Командир 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ, Олег Побережнюк, вышел из-под стражи. За него внесли залог в 908 тысяч гривен.

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Об этом сообщает "Суспільне". Олег Побережнюк подозревается в злоупотреблении служебным положением.

19 декабря ему была избрана мера пресечения — содержание под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в сумме 908 тысяч 400 гривен.

Прокуратура пока не разглашает, внес ли залог Олег Побережнюк лично, или кто-то другой сделал это за него.

Напомним, следователи полиции сообщили о подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады. Он якобы привлек военнослужащих к строительству собственного дома в Хмельницкой области.

Эти солдаты, находясь дома, были включены в приказ на командировку в зону боевых действий и получали боевые выплаты, ущерб государству составил почти миллион гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, после скандала вокруг 211 понтонно-мостовой бригады вокруг вымогательства и насилия в отношении военнослужащих со стороны командиров главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский направил проверку в это подразделение. На период проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей.