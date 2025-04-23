Шпионил за учебными центрами и не только: СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего удары РФ по Черкасщине. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины в Черкасской области задержала агента ФСБ России. По данным следствия, 42-летний переселенец из Бахмута, который эвакуировался осенью 2022 года, был завербован врагом и корректировал удары по области. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

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Об этом 23 апреля сообщили пресс-службы СБУ и Черкасской областной прокуратуры. По материалам дела, житель Донетчины более двух лет назад переехал в Золотоношский район Черкасской области, а впоследствии начал работать на страну-агрессора.

После дистанционной вербовки он собирал и передавал точные координаты для ракетно-дроновых атак России по Черкасской области, фото и видео военных объектов, а также данные о местах дислокации средств ПВО и личного состава украинских войск.

В частности, для наведения удара по районному ТЦК агент якобы для обновления данных пришел на военный объект и оттуда сбросил геолокацию россиянам.

Кроме того, фигурант регулярно ездил по области, пытаясь обнаружить станции РЛС и ЗРК Вооруженных сил Украины.

Во время таких разведвылазок предатель также шпионил за учебными центрами и запасными командными пунктами Сил обороны.

В дальнейшем он надеялся устроиться главным специалистом в местный орган самоуправления, чтобы получить доступ к сбору дополнительных разведданных.

Агента ФСБ своевременно разоблачили, задокументировали преступления и задержали, когда он проводил разведку вблизи потенциальной цели.

На месте у него изъяли телефон с перепиской с работниками российской спецслужбы.

По данным следствия, уроженец Бахмута попал в поле зрения агрессора, когда искал "легких денег" в Telegram-каналах.

В декабре 2024 года на него вышли представители ФСБ и предложили сотрудничество за деньги. Он согласился оказывать помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Мужчина находится под стражей без права внесения залога.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, 45-летний безработный из Черкасс, оказавшийся агентом ФСБ и готовивший ракетную атаку по области, получил 15 лет тюрьмы. По материалам дела, мужчина охотился за пунктами базирования мобильных огневых групп ПВО. Суд признал его виновным в государственной измене.

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