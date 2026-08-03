СБУ задержала российского "крота" в ВСУ, который корректировал удары врага по АЗС на Полтавщине

В Полтавской области Служба безопасности Украины разоблачила и обезвредила агента российского ГРУ. Находясь в рядах Вооруженных сил Украины, он помогал врагу наносить по региону ракетно-дроновые удары.

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В частности, "крот" выявлял и передавал россиянам координаты автозаправочных станций в регионе, а также сдал врагу координаты своей военной части. Подробности раскрыли в СБУ.

Что известно

В сообщении указано, что военная контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с главнокомандующим Вооруженными силами Украины разоблачила в рядах ВСУ еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ, сейчас называется ГУ ГШ РФ). Предатель наводил ракетно-дроновые атаки оккупантов по Полтавской области.

"Установлено, что в качестве приоритетной "цели" для корректировщика враг определил местные автозаправочные станции. Также фигурант должен был разведать информацию о пунктах базирования и передислокации Сил обороны в центральном регионе Украины", – сообщили в Службе.

Работать на врага и помогать ему бомбить украинские города и села, а также убивать их жителей, согласился завербованный российской разведкой мобилизованный. Он нес службу во взводе технического обеспечения местной воинской части.

Внимание российских спецслужб к себе "перспективный кандидат" в вражеские агенты привлек в соцсетях, где он активно оставлял антиукраинские комментарии в чатах.

"После вербовки военнослужащий обходил местность во время суточных отпусков, чтобы предоставить врагу актуальные фотографии и геолокации местных АЗС. Кроме того, агент "слил" рашистам местоположение своей воинской части. Сотрудники СБУ задержали российского "крота" по месту прохождения службы. Во время обыска у него обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы на врага", – отмечается в сообщении.

Следователи СБУ сообщили вражескому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились совместно со следователями СБУ в Полтавской области под процессуальным руководством Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ также задержала вражеского агента, который готовил новые удары РФ по ТЭЦ столичного региона. Желание подзаработать, предав свое государство и народ, для этого злоумышленника может также обернуться пожизненным лишением свободы.

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