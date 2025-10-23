СБУ задержала 'кротов' российского ГРУ, которые шпионили на оборонном заводе Николаевщины. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Министерством обороны разоблачила агентурную сеть российского ГРУ, которая действовала на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса Николаевщины. Задержаны двое работников завода – лаборантка и слесарь, которые передавали российской военной разведке информацию об объекте.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, шпионы действовали независимо друг от друга, передавая врагу геолокации производственных цехов, данные об охране предприятия и сведения об оборонных заказах.

Кроме того, они "отчитывались" российским кураторам о последствиях ракетно-дронных атак по Николаеву и движении украинских военных подразделений в регионе.

Следствие установило, что оба агента попали в поле зрения российских спецслужб после публикации антиукраинских комментариев в Telegram-каналах. Именно после этого представители ГРУ вышли с ними на связь и привлекли к разведывательной деятельности.

Во время обысков правоохранители изъяли смартфоны с медиафайлами и координатами оборонительных объектов, которые россияне планировали атаковать.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. За совершенное им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

