СБУ задержала "кротов" российского ГРУ, которые шпионили на оборонном заводе Николаевщины. Фото
Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Министерством обороны разоблачила агентурную сеть российского ГРУ, которая действовала на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса Николаевщины. Задержаны двое работников завода – лаборантка и слесарь, которые передавали российской военной разведке информацию об объекте.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, шпионы действовали независимо друг от друга, передавая врагу геолокации производственных цехов, данные об охране предприятия и сведения об оборонных заказах.
Кроме того, они "отчитывались" российским кураторам о последствиях ракетно-дронных атак по Николаеву и движении украинских военных подразделений в регионе.
Следствие установило, что оба агента попали в поле зрения российских спецслужб после публикации антиукраинских комментариев в Telegram-каналах. Именно после этого представители ГРУ вышли с ними на связь и привлекли к разведывательной деятельности.
Во время обысков правоохранители изъяли смартфоны с медиафайлами и координатами оборонительных объектов, которые россияне планировали атаковать.
Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. За совершенное им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
