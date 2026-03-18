СБУ задержала корректировщика РФ, который готовил обстрел по одной из крупнейших ТЭС Украины. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области очередного российского информатора. Злоумышленник собирал данные для подготовки повторного ракетного удара по одной из крупнейших украинских ТЭС.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Врагу удалось завербовать жителя Чугуевского района, который ранее на этой ТЭС работал электросварщиком.

Что известно

Как выяснили силовики, в поле зрения российских спецслужбистов он попал, когда публиковал в чатах Тelegram-каналов пророссийские комментарии. Тогда фигурант получил поручение выяснить техническое состояние и результаты восстановительных работ на ТЭС после ее предыдущих обстрелов.

"Также он должен был проверить прилегающую местность вокруг станции: есть ли там средства ПВО, которые защищают стратегический объект. Соответствующие данные он собирал во время разведвылазок рядом с объектом, а также в разговорах со своими знакомыми", — говорится в сообщении.

Силовики СБУ сработали на опережение, поймав фигуранта как только он начал вести свою шпионскую активность в регионе. У задержанного изъят телефон с собранной информацией, которую он не успел передать россиянам.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК "Несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения". Он находится под стражей, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

