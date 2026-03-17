Помогали восстанавливать поврежденные российские НПЗ: в Киеве СБУ задержала сотрудников проектной компании. Фото

В Киеве сотрудники СБУ задержали проектантов, которые помогали оккупантам восстанавливать поврежденные НПЗ. Злоумышленниками оказались руководитель отдела и двое инженеров профильной компании.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности сорвала еще одну попытку рашистов получить передовые украинские технологии в сфере топливно-энергетического комплекса. По результатам комплексных мероприятий в Киеве задержаны руководитель отдела и два инженера проектной компании, которые использовали специализированное программное обеспечение для восстановления объектов нефтегазовой отрасли РФ", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, следствие установило, что злоумышленники выполняли заказ инжинирингового предприятия государства-агрессора, которое занимается реконструкцией подсанкционных поврежденных российских нефтеперерабатывающих заводов.

За деньги врага киевские конструкторы разрабатывали проектную документацию для ремонта технологических систем и агрегатов на российских НПЗ. Чтобы подготовить соответствующие чертежи, схемы и регламенты действий, проектанты использовали новейшие ИТ-продукты. Для контакта с российскими заказчиками фигуранты использовали закрытые чаты в мессенджерах и электронную почту.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали преступления фигурантов и задержали их по месту жительства. Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны и компьютерная техника с доказательствами незаконной деятельности. Задержанным сообщили о подозрении по факту пособничества государству-агрессору, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!