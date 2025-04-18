СБУ задержала экс-чиновницу суда, которая помогала оккупантам прорываться к Покровску и ждала оккупации региона. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области бывшую секретаря городского суда Мирнограда, которая работала на ГРУ РФ и помогала оккупантам наступать на Покровск. Фигурантка "сливала" врагу локации укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны. За государственную измену ейгрозит пожизненное заключение.

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Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили пресс-служба СБУ и Донецкой областной прокуратуры. Подозреваемая 34-летняя жительница Мирнограда, которая, по данным следствия, ждала оккупацию региона.

В ноябре 2024 года экс-сотрудница местного суда наладила связь в Тelegram с бывшим одноклассником, который воюет на востоке против Украины на стороне РФ.

Через него ГРУ дистанционно ее завербовало – женщина согласилась собирать данные для врага по оперативной ситуации в Покровске и Мирнограде.

По данным расследования, изменница "сливала" оккупантам геолокации укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны.

Для сбора данных она фиксировала координаты сил обороны во время поездок в райцентр.

Также в ходе разведвылазок женщина отмечала на картах Google Maps маршруты движения тяжелой бронетехники ВСУ и оборонные линии вблизи передовой.

Кроме того, она посылала военнослужащему армии России данные по локациям личного состава и инфраструктурным объектам.

Эти разведданные знакомый фигурантки передавал своему куратору.

"Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила фигурантку и задержала ее по месту жительства. Одновременно Служба безопасности провела комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны", – сообщили в Службе безопасности.

У женщины изъят телефон с доказательствами работы на враге.

Ей сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственное предательство, совершенное в условиях военного положения".

Подозреваемая находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.