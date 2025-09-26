СБУ задержала доцента университета, которая корректировала удары РФ по Одесской области и вербовала местных военных. Фото

Служба безопасности Украины предотвратила побег за границу агента российских спецслужб, которая работала в Одессе. Женщина корректировала удары по городу и пыталась вербовать военных для ФСБ.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. По данным ведомства, операцию провела военная контрразведка СБУ совместно с подразделениями в Одесской области.

Задержанной оказалась 52-летняя доцент местного университета. Ее схватили накануне выезда в ЕС, откуда она планировала попасть в Россию. При себе женщина имела билеты на автобус, что свидетельствовало о подготовке к побегу.

Следствие установило, что злоумышленница попала в поле зрения ФСБ после публичных призывов в запрещенной соцсети "ВКонтакте" по оккупации Одесской области. За сотрудничество с агрессором ей обещали преподавательскую должность в одном из московских вузов.

Среди главных задач агента было выявление временных мест дислокации украинских военных, в частности оперативных аэродромов с вертолетами и складов с оружием. Для сбора данныхона пыталась наладить контакты с военными, которые жили рядом, и завербовать их в агентурную сеть.

Во время обысков у подозреваемой изъяли мобильные устройства с подготовленными отчетами для российских кураторов. Ей сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной во время военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Сейчас фигурантка находится под стражей. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное заклю чение с конфискацией имущества.

