Задержали на Львовщине: в Украине бросили за решетку российского 'крота', который шпионил в рядах Воздушных сил ВСУ

В среду, 24 сентября, стало известно о том, что 15 лет тюрьмы получил российский "крот", который шпионил для врага в рядах Воздушных Сил ВСУ. Мужчина был задержан на Львовщине в результате спецоперации.

Об этом сообщили в СБУ. Отмечается, что злоумышленником оказался завербованный врагом глава квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных Сил украинской армии.

"По доказательной базе военной контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил один из самых ценных агентов ФСБ, который шпионил в рядах Вооруженных Сил Украины. Его задержание произошло летом этого года во взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что, чтобы привлечь мужчину к сотрудничеству, оккупанты задействовали его бывшую жену-экс-военную, которая входит в агентурный аппарат ФСБ во временно захваченном Мелитополе. Далее он коммуницировал напрямую со спецназовцем вражеской спецслужбы.

Как установило расследование, предатель готовил координаты для масштабной ракетно-дроновой атаки РФ по авиационной инфраструктуре Украины.

Среди основных целей врага были оперативные аэродромы и логистические базы техобслуживания боевых самолетов ВСУ. Военные контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили российского "крота", задокументировали его преступления и задержали. Во время обыска у него изъят смартфон с доказательствами преступлений и незарегистрированный автомат Калашникова с патронами.

Параллельно с этим Служба безопасности провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны, которые находились в поле зрения оккупантов.

По материалам СБУ суд признал агента виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– Ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ("Государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения").

– Ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием и боевыми припасами").

Ранее, в июне 2025 года, его жене-агенту ФСБ следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении за госизмену в условиях войны.

