СБУ задержала агентку РФ, которая помогала врагу готовить новое наступление на Харьковщину. Фото

В Харьковской области правоохранители задержали еще одну российскую агентку. По заказу врага женщина шпионила за позициями Сил обороны Украины на одном из важнейших направлений фронта – Изюмском.

Видео дня

Таким образом предательница помогала врагу готовить новое наступление. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Детали задержания

По информации Службы безопасности, российские оккупанты планировали использовать информацию от этой женщины для подготовки наступательных операций и прорыва линии боевого столкновения. Как установило расследование, задачу оккупантов выполняла 23-летняя местная безработная, попавшая в поле зрения врага еще во время временного захвата громады в начале полномасштабной войны.

Российские захватчики возобновили контакт с женщиной в мае 2025 года. Вражеские спецслужбы в обмен на "легкие заработки" поставили задачу собирать данные о пунктах базирования украинских войск вблизи передовой. Для этого фигурантка обходила местность и пыталась скрыто фиксировать объекты, где, по ее мнению, дислоцировались подразделения Сил обороны.

Женщина использовала легенду о том, что "посещает родственников", проживающих в зоне боевых действий. Сотрудники СБУ задержали фигурантку и изъяли у нее смартфон со скриншотами Google-карт, где она обозначала потенциальные цели для атак оккупантов.

Следователи Службы безопасности сообщили агентству о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно о вражеских агентах

В Украине во время войны Служба безопасности активно борется с вражескими агентами, предателями и коллаборантами. Такие люди часто по заданию врага собирают и передают информацию. В основном предатели ищут и передают информацию о местоположении и перемещении украинских военных, их техники, а также о состоянии оборонных рубежей. Кроме того, агенты передают координаты для ракетных и артиллерийских обстрелов.

Напомним, в Херсоне правоохранители задержали предателя, который помогал российским войска корректировать удары по южным регионам Украины. Вражеским агентом оказался 26-летний медбрат городской больницы, которого завербовали в ФСБ РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили очередных агентов вражеской спецслужбы. Злоумышленники поставляли оккупантам украинские SIM-карты для дронов-камикадзе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!