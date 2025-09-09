СБУ задержала агентов ФСБ, которые наводили вражеские удары в Одесской и Кировоградской областях: один из них был дезертиром. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию на юге страны и задержала двух агентов российской ФСБ, которые собирали данные для ракетных и дроновых атак по украинским регионам. Их деятельность могла привести к новым масштабным разрушениям и человеческим жертвам, однако благодаря оперативной работе спецслужбы планы врага были сорваны.

Обоим грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Что известно

По данным следствия, оба злоумышленника жили в Одесской области. Они действовали независимо друг от друга, но подчинялись одному куратору из ФСБ. Вербовка состоялась через пророссийские Телеграмм-каналы, где российские спецслужбы активно ищут новых информаторов, используя как финансовые стимулы, так и манипуляции.

Одним из задержанных стал 33-летний бывший военнослужащий, который самовольно оставил воинскую часть в Кировоградской области. После этого он передал врагу данные о месте дислокации подразделения, в котором служил, координаты штабов, учебных полигонов и даже маршруты передвижения украинских войск в направлении фронта. Вернувшись в Одесскую область, мужчина пытался устроиться на оборонное предприятие, чтобы иметь доступ к новой информации. СБУ своевременно разоблачила его планы и предотвратила утечку критически важных данных.

Вторым агентом оказался 49-летний разнорабочий из поселка Лиманское. Его задачей было слежение за мобильными группами противовоздушной обороны. Во время воздушных тревог он отмечал на картах маршруты передвижения ПВО, фиксировал их позиции и передавал координаты кураторам в ФСБ. Такие действия фактически помогали врагу планировать атаки по объектам критической инфраструктуры и населенным пунктам.

В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли у обоих агентов мобильные телефоны и другие носители, которые содержали доказательства их сотрудничества с оккупантами.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена (ч. 2 ст. 111) и дезертирство, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408). Они находятся под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины обоим грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили в Чернигове агента российской ФСБ, которая готовила вражеские удары по северным регионам нашей страны. Предательницей оказалась 39-летняя местная жительница.

Как сообщал OBOZ.UA, на Полтавщине сотрудники СБУ задержали агента, который корректировал вражеские атаки на Украину и фиксировал их последствия. Предателем оказался 18-летний студент технического колледжа.

