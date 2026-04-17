СБУ задержала агента ФСБ, которая готовила новый удар врага по Одесской области. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агента ФСБ, которая помогала россиянам готовить атаки на Одесскую область. Завербованная оккупантами местная продавщица должна была собирать информацию о расположении объектов противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По информации следствия, задержанная является местной продавщицей, которую завербовали, когда та искала заработка в Telegram-каналах.

Выяснилось, что враг планировал прицельно атаковать подразделения ПВО, которые работают в прибрежной зоне. Основными целями россиян были места расположения мобильных огневых групп, позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций Сил обороны.

Чтобы получить необходимые координаты, агент ездила общественным транспортом вблизи побережья Черного моря. Когда обнаруживала потенциальные цели, женщина проводила дополнительную разведку пешком, фотографировала объекты и снимала их на видео.

Полученные данные женщина обозначала на электронных картах, делала скриншоты с координатами и сохраняла их в своем телефоне. Собранную информацию она передавала представителю российской спецслужбы через анонимный чат в мессенджере.

Правоохранители задержали подозреваемую, когда та в очередной раз фиксировала места расположения ПВО.

Женщине сообщили о подозрении в государственной измене. За содеянное ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

