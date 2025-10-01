СБУ предотвратила два теракта во Львове: враг собирался взорвать украинских военных под видом приглашения на 'свидание'. Фото

Во Львове правоохранители предотвратили сразу два теракта, в результате которых жертвами могли стать военнослужащие. Российские спецслужбы пытались совершить преступления под видом приглашения военных на "свидание".

Оккупанты пытались дистанционно взорвать военных с помощью самодельных взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подробности дела

По информации Службы безопасности, враг реализовывал коварную тактику "приглашения на свидание". Для этого российские спецслужбы создали фейковые женские аккаунты в популярной соцсети, от имени которых познакомились с потенциальными "целями".

Впоследствии двое воинов Сил обороны врозь получили "приглашение" встретиться на локациях, где были заложены взрывчатки. Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел, нейтрализовали СВУ и обезопасили украинских защитников, которых враг собирался взорвать.

Что предшествовало

Также в ведомстве напомнили, что летом этого года в Киеве контрразведка СБУ предотвратила аналогичное убийство воина Национальной гвардии Украины. Тогда оккупанты пытались взорвать военного с помощью взрывчатки, спрятанной в скутере. По материалам дела, российские спецслужбы дистанционно активировали СВУ в момент прибытия военного на место подстроенного свидания, где находился заминированный мотороллер.

В процессе расследования был задержан 19-летний киевлянин, который закладывал взрывчатку в транспортное средство. Установлено, что оккупанты завербовали его в тематических телеграм-каналах по поиску "легких заработков". По указанным фактам продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению всех виновных к ответственности.

Напомним, в Харьковской области правоохранители задержали еще одну российскую агентку. По заказу врага женщина шпионила за позициями Сил обороны Украины на одном из важнейших направлений фронта.

Как писал OBOZ.UA, в Херсоне правоохранители задержали предателя, который помогал российским войскам корректировать удары по южным регионам Украины. Вражеским агентом оказался 26-летний медбрат городской больницы, которого завербовали в ФСБ РФ.

