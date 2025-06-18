СБУ и Нацполиция разоблачили чиновников горсовета Одессы, которые разворовали почти 50% средств на захоронение украинских воинов. Фото

В Одессе правоохранители разоблачили схему хищения почти 50% бюджетных средств, выделенных на похороны воинов Сил обороны, погибших на фронте в боях с армией РФ. К ней могут быть причастны должностные лица городского совета.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Организаторам и участникам схемы объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным следствия, участники сделки присваивали почти 50% денег, которые выделялись из бюджета города на то, чтобы для родственников украинских военнослужащих их захоронение было бесплатным.

Расследование установило, к схеме причастны должностные лица Одесского городского совета и местные предприниматели. Преступный механизм заключался в том, что участники сделки заключали договоры по завышенным ценам, а полученную "разницу" распределяли между собой.

Согласно выводам независимых экспертиз дельцы присвоили более 2,1 млн грн из 4,8 млн грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников.

Организаторам и участникам схемы объявлено о подозрении по чч. 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в условиях военного или чрезвычайного положения в особо крупных размерах или организованной группой).

Как сообщал OBOZ.UA, ГБР разоблачило депутата Днепропетровского облсовета, которая фиктивно проходила службу в ВСУ для того, чтобы "прокачать" свой политический имидж. Она "служила" в части своего знакомого и за это время незаконно получила выплат на более 200 тысяч гривен.

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