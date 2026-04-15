Российские хакеры якобы взломали десятки почтовых ящиков украинских прокуроров: в САП отреагировали

Появилась информация, что связанные с Россией хакеры взломали более 170 учетных записей электронной почты, которые принадлежат прокурорам и следователям по всей Украине. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре проверяют эти данные.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные, обнародованные коллективом британских и американских исследователей киберугроз Ctrl-Alt-Intel. Эта кампания свидетельствует о том, как шпионы страны-агрессора следят за украинскими чиновниками, задачей которых является борьба с коррупцией и разоблачение российских коллаборационистов.

Хакеры, вероятно, выбрали своей целью украинские правоохранительные органы, чтобы либо опередить следователей, которые работают над разоблачением московских шпионов, или собрать информацию, которая может поставить в неудобное положение чиновников в Киеве.

Сообщается, что хакеры взломали аккаунты, которые принадлежали Специализированной прокуратуре в сфере обороны, Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и Киевскому центру подготовки прокуроров.

"Согласно данным, среди жертв была Ярослава Максименко, которая в то время возглавляла АРМА. Относительно Центра подготовки прокуроров, данные свидетельствуют, что хакеры взломали почтовые ящики 44 сотрудников, в частности ящик заместителя директора центра Олега Дуки.

Россияне якобы похитили данные по меньшей мере одного высокопоставленного сотрудника Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которая расследовала некоторые из самых громких коррупционных скандалов в Украине", – пишет Reuters.

Отмечается, что большинство жертв хакеров находились в Украине; другие – из соседних стран НАТО и Балкан.

Что говорят в Украине

Украинская команда реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере информационных технологий заявила, что ей известно о хакерской атаке и что она уже провела расследование по некоторым случаям нарушения безопасности, сообщает Reuters.

В пресс-службе САП сообщили "Суспільному", что проверяют информацию о взломе российскими хакерами электронных почтовых ящиков украинских правоохранителей.

Там отметили, что похищения данных в САП не обнаружили, однако "продолжается тщательная проверка".

Как сообщал OBOZ.UA, российские спецслужбы взламывали офисные и домашние Wi-Fi роутеры, чтобы следить за гражданами Украины и государств-партнеров. Масштабную шпионскую операцию врага разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины, Федерального бюро расследований США, контрразведывательных органов Польши и правоохранительных органов Европейского Союза.

