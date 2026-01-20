Пытался сжечь электроподстанцию: на Кировоградщине разоблачили и бросили за решетку агента ФСБ

21-летний украинец приговорен к 15 годам за решеткой с конфискацией всего принадлежащего ему имущества за государственную измену и диверсию. Житель Кировоградщины шпионил за Силами обороны, а также пытался сжечь одну из ключевых электроподстанций области.

Видео дня

Служба безопасности Украины сообщила о приговоре Кропивницкого районного суда в понедельник, 19 января. Следователи доказали, что молодой человек работал на ФСБ РФ.

Что совершил злоумышленник

Агентурные задачи врага выполнял завербованный россиянами 21-летний кассир местного продуктового магазина. Сотрудники ФСБ обратили на него внимание из-за активности парня в комментариях на прокремлевских Telegram-каналах.

После вербовки (в августе 2024 года) предатель начал отслеживать координаты электроподстанций, питающих стратегически важные объекты региона.

Согласовав цель с оккупантами, агент прибыл к энергообъекту, вылил на его оборудование легковоспламеняющуюся смесь и пытался поджечь. В этот момент преступника задержали сотрудники СБУ.

У задержанного изъята емкость с горючим и смартфон, с которого он контактировал с куратором от ФСБ.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый отслеживал локации украинских войск, помогая противнику в подготовке ракетно-дронных обстрелов.

"Также осужденный осуществлял фото- и видеофиксацию военного госпиталя, объектов энергетики, кислородной станции, а также передавал данные об их расположении и технических характеристиках через анонимные чаты и отметки на электронных картах", – добавили в Кировоградской областной прокуратуре.

Суд признал фигуранта виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Как писал OBOZ.UA:

– В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали двух российских агентов. По заданию спецслужб РФ они готовились атаковать украинских военных изготовленными собственноручно дронами-бомберами.

– Ранее в Херсоне правоохранители задержали агентов ФСБ РФ, которые планировали взорвать полицейских и после этого сбежать в Россию. Контрразведка СБУ сработала на опережение и предотвратила теракт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!