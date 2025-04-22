Пытался пустить под откос эшелоны ВСУ на Буковине: российскому диверсанту грозит пожизненное заключение. Фото

На Буковине задержан диверсант, пытавшийся сорвать поставки военных грузов для ВСУ. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Ведомство уже передало в суд обвинительный акт на агента РФ. По версии следствия, он причастен к диверсиям на объектах "Укрзализныци" в Винницкой и Черновицкой областях.

Задержание диверсанта произошло в октябре 2024 года. Тогда мужчина как раз готовился взорвать железнодорожный путь, чтобы сошел с рельсов грузовой поезд на Буковине. Таким образом россияне надеялись нарушить транспортную логистику Сил обороны в юго-западных регионах Украины, сорвать доставку оружия, техники и амуниции.

По данным СБУ, диверсантом оказался гражданин одной из европейских стран, ранее обучавшийся в российском вузе МЧС и обладавший знаниями по взрывотехнике. После начала полномасштабного вторжения он прибыл в Украину по заданию куратора.

Под видом туриста агент следил за перемещением украинских военных эшелонов. Впоследствии получил инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, которые должны были установить на путях в Черновицкой и Винницкой областях.

Чтобы избежать разоблачения, злоумышленник постоянно менял места жительства. Но это не мешало СБУ задокументировать его деятельность и задержать на одной из дорог Буковины.

Во время обыска в авто обнаружена самодельная взрывчатка и телефон, подтвердивший его связи с российскими спецслужбами. Задержанному объявили подозрение по статье о диверсии, совершенной в условиях военного положения (по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины).

Расследование продолжалось при процессуальном руководстве прокуратур Винницкой и Черновицкой областей. СБУ подчеркнула, что благодаря этой операции удалось предотвратить новые попытки РФ совершить диверсии в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 58-летнему жителю Харькова сообщено о подозрении в публичном оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии России против Украины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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