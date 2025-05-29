Принесли присягу на верность врагу: правоохранители идентифицировали десятерых коллаборантов с оккупированной Херсонщины. Фото

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции установили еще десять коллаборантов с оккупированной территории Херсонской области и собрали доказательную базу на них. Все идентифицированные – местные жители, которые работают на оккупантов и поддерживают "русский мир".

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в соцсетях. Отмечается, что всем фигурантам заочно объявили о подозрении.

Эти 10 коллаборационистов устроились на службу в незаконно созданный правоохранительный орган – областное управление "МВД".

Они приняли присягу на верность врагу, носят российскую форму и выполняют преступные приказы оккупантов в подразделении патрульно-постовой службы.

Все предатели – мужчины, в возрасте от 22 до 48 лет. Среди них есть также представители одной семьи – отец и сын, которые решили всей семьей служить врагу, доказывая свою преданность "русскому миру".

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора следователи ГСУ СБУ заочно объявили злоумышленникам о подозрении. За коллаборативную деятельность им грозит до 15 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, что в рамках обмена пленными в пятницу, 23 мая, Украина отдала России 70 человек, которые были задержаны на территории нашего государства за коллаборационную деятельность. Среди них – украинцы, которые сотрудничали с российскими спецслужбами, соратник Виктора Медведчука Александр Тарнашинский, экс-сотрудник СБУ в Луганске Виталий Васильев и другие.

Вместо них в Украину из российского плена вернулись десятки гражданских украинцев, которых годами незаконно удерживали власти РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, против Украины на стороне государства-агрессора работал бывший заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович. Вместе с тремя сотрудниками ФСБ РФ он организовал сеть шпионов, которая передавала Москве секретную информацию.

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