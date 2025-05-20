ГБР передало в суд дело о госизмене экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича: что известно

Бывший заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович работал не на Украину — а против нее. Вместе с тремя сотрудниками ФСБ РФ он организовал сеть шпионов, которая передавала Москве секретную информацию.

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Об этом сообщает ГБР. Следователи завершили досудебное расследование, и дело уже передано в суд. Речь идет о государственной измене и создании преступной организации, которая действовала в пользу российских спецслужб.

Следователи отмечают, что в состав этой сети, кроме самого Сивковича, вошли сотрудники ФСБ РФ - Игорь Чумаков, Александр Чулиндин и Марина Терентьева.

По данным СБУ, 5-я служба ФСБ создала устойчивое преступное объединение для подрывной работы против Украины. Возглавил его Чумаков - руководитель так называемого украинского управления.

Через Сивковича, который после Революции достоинства сбежал в Москву, россияне наладили контакты с бывшими украинскими чиновниками и агентурой внутри страны.

Сивкович координировал действия украинской части группировки. Она собирала секретную информацию и передавала ее в российские спецслужбы, а также пыталась влиять на кадровые решения в украинских органах безопасности.

Для прикрытия Сивкович создал в Москве так называемый политический офис, который якобы занимался общественно-политической деятельностью. На самом же деле его работники проводили разведывательно-подрывную работу против Украины и вербовали людей, способных добывать разведывательную информацию.

Подозрение по этому делу ему объявили еще в июле 2022 года, а его действия квалифицировали по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: частью 1 статьи 255 (создание, руководство преступной организацией и участие в ней), а также частью 1 статьи 111 (государственная измена).

Также заместитель главного управления СБУ в Крыму обвиняется в руководстве преступной организацией по ч. 3 ст. 255 УК Украины (создание, руководство или участие в преступной организации), государственной измене по ч. 1 ст. 111 УК Украины (умышленное деяние, направленное в ущерб суверенитету, территориальной целостности или безопасности Украины) и пособничестве в шпионаже по ч. 5 ст. 27 в сочетании с ч. 1 ст. 114 УК Украины (умышленная помощь в совершении преступления).

Следствие завершено, дело передано в суд, который должен оценить масштабы и последствия этой измены для национальной безопасности Украины.

Напомним, 23 июля 2022 года стало известно, что ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-заместителю секретаря СНБО Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ РФ.

Также известно, что 18 июля суд отправил за решетку экс-руководителя управления СБУ в Крыму Кулинича, подозреваемого в госизмене и пособничестве оккупантам.

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