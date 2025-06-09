'Прикрывались' скотом: на Закарпатье разоблачили хитрую схему по переправке мужчин за границу. Фото

На Закарпатье разоблачили группу мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, спрятавшись в грузовике среди скота. Так они хотели добраться до соседней Румынии.

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Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что ноу-хау от закарпатских переправщиков разоблачили пограничники вместе с полицейскими.

Схема заключалась в том, что четверо мужчин должны были под видом выпаса скота попасть в грузовике "ГАЗ-66" с двойным дном вместе с козами, свиньями и теленком в приграничье. А дальше идти через границу пешком.

К схеме также привлекли местного пастуха и водителя, их задержали и объявили подозрение.

За предоставленный "сервис" дельцы рассчитывали заработать на всех своих "подопечных" 18 тысяч долларов.

"Во время обыска правоохранители изъяли автомобиль, деньги и мобильные телефоны. Пастуха и водителя задержали, им объявили подозрение. Нарушителей привлекли к админответственности. Следственные действия продолжаются", – рассказали в Госпогранслужбе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье диакон отказался от мобилизации по религиозным убеждениям и получил приговор от суда. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

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