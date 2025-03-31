Предлагал взятку пограничнику: в Одесской области разоблачили мужчину, который пытался переправить в Молдову двух военнообязанных. Фото

В Одесской области правоохранители разоблачили очередную схему по переправке военнообязанных мужчин за границу. Житель Великомихайловской территориальной громады предлагал "клиентам" трансфер в Молдову за 10 тыс. долларов.

Видео дня

Деньги за оказанные "услуги" мужчина требовал перечислить на криптокошелек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По информации правоохранителей, правонарушителя разоблачили следователи Раздельнянского районного отдела полиции совместно с оперативниками отдела внутренней безопасности по Подольскому пограничному отряду. Полицейские установили, что фигурант пытался подкупить пограничника и переправить в Молдову двух мужчин.

В сговоре с неустановленным лицом 36-летний мужчина искал желающих незаконно сбежать из Украины. Злоумышленники предлагали трансфер в Молдову, а стоимость своих "услуг" оценили в 10 тыс. долларов.

Двух клиентов фигурант доставил в один из приграничных населенных пунктов Раздельнянского района. Вместе с тем он позаботился о взятке для пограничника, и предложил охраннику границы 3000 долларов, чтобы тот помог его "клиентам" беспрепятственно покинуть страну.

Впрочем, о таком предложении военнослужащий пограничной службы доложил своему руководству, и в дальнейшем правоохранители приняли меры по документированию противоправных действий правонарушителя. После передачи пограничнику аванса в размере 1500 долларов, злоумышленник был задержан в процессуальном порядке. Деньги в качестве вещественных доказательств изъяты.

В настоящее время фигуранту полицейские сообщили о подозрении. Максимальное наказание за эти преступления согласно санкциям ч. 3 ст. 332 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, до 9 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 242 240 тысяч гривен.

Относительно мужчин, которые пытались незаконно покинуть Украину, пограничники составили протоколы по ч. 2 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Правонарушители были направлены в территориальный центр комплектования и социальную поддержку для проведения проверки.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили еще три схемы переправки граждан призывного возраста через границу. Среди организаторов – врач коммунального медучреждения в Киеве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!