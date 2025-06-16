Предатель, который передавал врагу разведданные о ВСУ на Николаевщине, получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Житель Херсона приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Мужчина шпионил в пользу России, передавая данные о перемещении украинских военных в Николаевской области.

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Сейчас фигурант дела находится под стражей. Об этом сообщил проект "Хочу к своим".

По данным следствия, еще в 2022 году 44-летний житель Херсона собирал разведывательную информацию о движении подразделений Вооруженных сил Украины на автодорогах Николаевщины, которые вели в направлении оккупированной Херсонщины. Он фиксировал ориентировочное количество боевой техники и виды вооружения, после чего передавал эти данные российским оккупантам.

Передача разведданных осуществлялась через Telegram. Посредником между предателем и российскими силовиками был пророссийский пропагандист Сергей Лебедев, более известный как блогер "Лохматый". Именно ему обвиняемый присылал текстовые сообщения, фотографии и координаты.

Собранная информация использовалась оккупантами для планирования боевых действий и нанесения прицельных ударов по позициям Сил обороны Украины.

Предателя судили по ч. 2 ст. 111 УК Украины и назначили наказание в виде лишения свободы на 15 лет с конфискацией имущества. Он находится под стражей.

Расследование в уголовном производстве проводили следователи Службы безопасности Украины в Николаевской области. В суде государственный обвинитель Николаевской областной прокуратуры доказал вину подсудимого по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области СБУ задержала агента ФСБ, которая готовила теракты и наводила удары РФ. Женщина также изготавливала самодельные взрывные устройства и передавала россиянам координаты объектов Сил обороны.

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