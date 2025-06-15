Изготавливала взрывчатку для терактов: СБУ задержала корректировщицу врага в Хмельницкой области

В Хмельницкой области Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, которая готовила теракты и наводила удары РФ. Женщина также изготавливала самодельные взрывные устройства и передавала россиянам координаты объектов Сил обороны.

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Предательницу задержали возле воинской части с доказательствами шпионской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, агентом российских спецслужб оказалась 59-летняя безработная местная жительница, завербованная представителями ФСБ через Telegram.

После вербовки агент отслеживала локации Сил обороны и передавала их координаты врагу. Среди приоритетных целей врага были запасные командные пункты и административные здания Вооруженных сил Украины.

Для конспирации женщина скрыто снимала военные объекты, имитируя телефонный разговор, когда проходила мимо них. Одновременно она получила от куратора задание на изготовление взрывчатки. После инструктажа предательница приобрела все необходимые компоненты для СВП, однако не успела их объединить.

Киберспециалисты СБУ задержали агента "на горячем", когда она шпионила вблизи воинской части. На месте происшествия у нее изъяли телефон с доказательствами работы на ФСБ РФ. Также украинские спецслужбы провели обыски по месту жительства у агента найдены составляющие к взрывному устройству.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Женщина находится под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ровенской области правоохранители задержали российского агента, который по заказу вражеских спецслужб шпионил за военной инфраструктурой в регионе. Координаты нужны были россиянам для подготовки ракетных ударов по аэродромам и логистическим складам Сил обороны.

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