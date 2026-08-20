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Правозащитники зафиксировали вероятную незаконную добычу песка возле Макарова

Глеб Иванов
Расследование
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В Киевской области в лесной зоне обнаружили вероятную незаконную добычу песка
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Недалеко от Макарова в Киевской области правозащитники обнаружили в лесной зоне участок с признаками возможной незаконной добычи песка. На месте они зафиксировали разрытую землю, вырубленные деревья, насыпи песка и ямы, а неподалеку — перевалочную площадку с техникой, которую, по словам активистов, использует ЧП "Гольфстрим-1".

Об этом сообщает "СтопКор" по результатам мониторинга правозащитников. Активисты предполагают, что добытый на лесном участке песок могли вывозить для дальнейшей продажи; они подчеркивают, что происхождение песка и законность его добычи должны проверить правоохранительные органы.

Что обнаружили в лесной зоне

Во время мониторинга вблизи Макарова активисты зафиксировали разрытые участки, вырубленные деревья, насыпи песка и большие ямы. Часть из них, по их словам, засыпали мусором.

Правозащитники считают, что эти следы могут свидетельствовать о добыче песка без соответствующих разрешений.

Активисты зафиксировали насыпи песка

Рядом с этим участком активисты также обнаружили перевалочную площадку с песком. По их словам, там работала техника ЧП "Гольфстрим-1" с логотипами "Атрибут".

Правозащитники зафиксировали вероятную незаконную добычу песка возле Макарова
Активисты зафиксировали разрытые участки и насыпи песка

Песок продают из "собственного карьера"

Дополнительное внимание правозащитников привлекла реклама ЧП "Гольфстрим-1", размещенная вдоль трассы. Компания предлагает к продаже песок, который, как указано в рекламе, добывают из "собственного карьера".

В то же время активисты заявляют, что обнаруженные ими следы возможной добычи могут вести именно к этой компании.

При этом правозащитники отмечают, что им не известно об официально зарегистрированном карьере, владельцем или пользователем которого является ЧП "Гольфстрим-1".

Поэтому они призывают проверить происхождение песка, который продает предприятие, и установить, не реализуют ли его под видом законно добытого.

Что известно о "Гольфстрим-1"

По открытым данным, ЧП "Гольфстрим-1" зарегистрировано в Макарове. Руководителем и учредителем предприятия является Юрий Радченко.

Основной вид деятельности компании – грузовой автомобильный транспорт.

Активисты также обратили внимание на возможную связь предприятия с ООО "Атрибут". В ходе мониторинга они видели автомобили с логотипом этой компании, однако предполагают, что транспорт может быть связан с "Гольфстрим-1".

По открытым данным, директором ООО "Атрибут" является Инна Радченко.

Правозащитники зафиксировали вероятную незаконную добычу песка возле Макарова
Правозащитники зафиксировали вероятную незаконную добычу песка возле Макарова

Активисты предполагают, что схема могла работать следующим образом: техника заезжала в лесную зону, где незаконно добывали песок, после чего его вывозили на перевалочную площадку и уже оттуда реализовывали покупателям.

На месте правозащитники зафиксировали следы работы техники, большие насыпи песка и участки, где, вероятно, велась добыча. По их словам, ранее в этой местности уже выявляли так называемых "песчаных нелегалов", а после прекращения их деятельности дорогу к месту добычи перекрыли мусором.

Несмотря на это, как отмечают активисты, последствия вероятной незаконной добычи остались: лесной участок поврежден, территория замусорена, а ответственности за это, по их мнению, до сих пор никто не понес.

Правозащитники подчеркивают, что эта ситуация требует реагирования со стороны Макаровского районного управления полиции. Они планируют обратиться к правоохранителям с требованием проверить, кто именно осуществлял добычу песка, кому принадлежала техника, куда вывозили добытый песок и имела ли компания законные основания для такой деятельности.

Также активисты считают, что правоохранители должны проверить связь между ЧП "Гольфстрим-1", ООО "Атрибут" и техникой, которую могли использовать для перевозки песка.

В "СтопКори" подчеркивают: если факты незаконной добычи подтвердятся, речь идет не только о нанесении ущерба окружающей среде, но и о возможном незаконном использовании недр, за которое предусмотрена ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ зафиксировали уничтожение заповедника "Козинский" и незаконную добычу песка возле элитной застройки. Масштабная схема могла привести к уничтожению деревьев и нанесению ущерба реке Козинка. Работы могли быть связаны с обустройством доступа к элитным особнякам у воды. На месте работает полиция, ведется расследование.

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Редакционная политика