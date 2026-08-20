Правозащитники зафиксировали вероятную незаконную добычу песка возле Макарова

Недалеко от Макарова в Киевской области правозащитники обнаружили в лесной зоне участок с признаками возможной незаконной добычи песка. На месте они зафиксировали разрытую землю, вырубленные деревья, насыпи песка и ямы, а неподалеку — перевалочную площадку с техникой, которую, по словам активистов, использует ЧП "Гольфстрим-1".

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Об этом сообщает "СтопКор" по результатам мониторинга правозащитников. Активисты предполагают, что добытый на лесном участке песок могли вывозить для дальнейшей продажи; они подчеркивают, что происхождение песка и законность его добычи должны проверить правоохранительные органы.

Что обнаружили в лесной зоне

Во время мониторинга вблизи Макарова активисты зафиксировали разрытые участки, вырубленные деревья, насыпи песка и большие ямы. Часть из них, по их словам, засыпали мусором.

Правозащитники считают, что эти следы могут свидетельствовать о добыче песка без соответствующих разрешений.

Рядом с этим участком активисты также обнаружили перевалочную площадку с песком. По их словам, там работала техника ЧП "Гольфстрим-1" с логотипами "Атрибут".

Песок продают из "собственного карьера"

Дополнительное внимание правозащитников привлекла реклама ЧП "Гольфстрим-1", размещенная вдоль трассы. Компания предлагает к продаже песок, который, как указано в рекламе, добывают из "собственного карьера".

В то же время активисты заявляют, что обнаруженные ими следы возможной добычи могут вести именно к этой компании.

При этом правозащитники отмечают, что им не известно об официально зарегистрированном карьере, владельцем или пользователем которого является ЧП "Гольфстрим-1".

Поэтому они призывают проверить происхождение песка, который продает предприятие, и установить, не реализуют ли его под видом законно добытого.

Что известно о "Гольфстрим-1"

По открытым данным, ЧП "Гольфстрим-1" зарегистрировано в Макарове. Руководителем и учредителем предприятия является Юрий Радченко.

Основной вид деятельности компании – грузовой автомобильный транспорт.

Активисты также обратили внимание на возможную связь предприятия с ООО "Атрибут". В ходе мониторинга они видели автомобили с логотипом этой компании, однако предполагают, что транспорт может быть связан с "Гольфстрим-1".

По открытым данным, директором ООО "Атрибут" является Инна Радченко.

Активисты предполагают, что схема могла работать следующим образом: техника заезжала в лесную зону, где незаконно добывали песок, после чего его вывозили на перевалочную площадку и уже оттуда реализовывали покупателям.

На месте правозащитники зафиксировали следы работы техники, большие насыпи песка и участки, где, вероятно, велась добыча. По их словам, ранее в этой местности уже выявляли так называемых "песчаных нелегалов", а после прекращения их деятельности дорогу к месту добычи перекрыли мусором.

Несмотря на это, как отмечают активисты, последствия вероятной незаконной добычи остались: лесной участок поврежден, территория замусорена, а ответственности за это, по их мнению, до сих пор никто не понес.

Правозащитники подчеркивают, что эта ситуация требует реагирования со стороны Макаровского районного управления полиции. Они планируют обратиться к правоохранителям с требованием проверить, кто именно осуществлял добычу песка, кому принадлежала техника, куда вывозили добытый песок и имела ли компания законные основания для такой деятельности.

Также активисты считают, что правоохранители должны проверить связь между ЧП "Гольфстрим-1", ООО "Атрибут" и техникой, которую могли использовать для перевозки песка.

В "СтопКори" подчеркивают: если факты незаконной добычи подтвердятся, речь идет не только о нанесении ущерба окружающей среде, но и о возможном незаконном использовании недр, за которое предусмотрена ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ зафиксировали уничтожение заповедника "Козинский" и незаконную добычу песка возле элитной застройки. Масштабная схема могла привести к уничтожению деревьев и нанесению ущерба реке Козинка. Работы могли быть связаны с обустройством доступа к элитным особнякам у воды. На месте работает полиция, ведется расследование.

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