После теракта в Ивано-Франковске более 100 детей сообщили о попытках вербовки: в полиции рассказали подробности

После теракта 11 марта в Ивано-Франковске более 100 детей обратились в полицию с сообщениями о подозрительных действиях, в частности – попытки российской вербовки. Все эти обращения были обработаны и переданы на проверку соответствующим службам.

Видео дня

Об этом сообщила начальница отдела ювенальной превенции полиции Ивано-Франковской области Алла Бойчук. Ее слова приводит местное издание "Галка".

"Мы передали методические материалы каждому учебному заведению и каждой территориальной общине, чтобы обеспечить проведение занятий по безопасности. Ведь сейчас в области работает только 30 ювенальных полицейских, и физически они не могут одновременно охватить почти 1000 учебных заведений. Важно донести эту информацию до каждого. Поэтому призываем руководителей громад активно распространять ее среди жителей, особенно во время встреч и собраний", – отметила полицейский.

В ответ правоохранители значительно активизировали свою работу в учебных заведениях. С нового учебного года под усиленное внимание полиции попали еще 35 школ. Всего в школах области установлено 180 систем охраны, 709 кнопок тревожной сигнализации и более 1500 камер видеонаблюдения.

Кроме этого, полиция активно работает с родителями – правоохранители участвуют в родительских собраниях, где проводят профилактические беседы по безопасности детей в цифровой среде, особенно в соцсетях и мессенджерах. Уже проведено более 760 таких встреч.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 марта в Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала прогремели взрывы. По данным СБУ, их устроили двое местных подростков – 15 и 17 лет, которых завербовали через Telegram-каналы, пообещав быстрый заработок. Старший из них погиб на месте, а младший с тяжелыми ранениями попал в больницу, где ему ампутировали обе ноги. После того как его состояние стабилизировалось парню объявили подозрение в участии в террористическом акте. Следствие считает, что он действовал по указаниям российских спецслужб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!