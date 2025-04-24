Помогал вывозить детей в российский лагерь: на Херсонщине будут судить владельца фирмы-перевозчика. Фото

В суд передано дело владельца фирмы-перевозчика из Херсонской области, который в 2022 году помогал российским захватчикам вывозить детей из оккупированного в то время Бериславского района в Крым. Предпринимателю грозит до 12 лет лишения свободы.

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Дело касается ч. 1 ст. 111-2 УК Украины – пособничества государству-агрессору. Об этом сообщил проект "Хочу к своим".

Следствие собрало доказательства того, что в августе 2022 года предприниматель, находясь на подконтрольной Украине территории, добровольно согласился организовать незаконное перемещение детей.

Подростков вывозили в в.о. Евпаторию. Там их разместили в так называемом оздоровительном лагере, а затем – использовали в пропагандистских сюжетах в поддержку РФ.

В сентябре того же года подозреваемый также организовал обратную перевозку несовершеннолетних – из Крыма в Берислав.

Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт. Досудебное расследование по делу осуществляло Управление СБУ в Херсонской области.

Как ранее писал OBOZ.UA, жителю Херсонской области, отрицавшему агрессию со стороны России, объявлено подозрение по двум статьям УК Украины. Жителю Белозерки грозит до 5 лет за решеткой.

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