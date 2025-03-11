Пограничники задержали мужчину, пытавшегося выехать за границу по фальшивому удостоверению офицера ВСУ. Фото

Украинские пограничники задержали на пункте пропуска мужчину, предъявившего фальшивые документы "офицера Вооруженных сил Украины". На паспортном контроле он сказал, что находится в отпуске и уезжает на отдых.

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Об этом 11 марта сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Также ведомство опубликовало фото поддельных документов, предъявленных псевдоофицером.

Во время прохождения паспортного контроля мужчина представился старшим лейтенантом ВСУ, заявив, что сейчас находится в отпуске и направляется на отдых.

Он предоставил копию служебного удостоверения, заверенную нотариусом, отпускной билет и другие документы, которые должны были бы подтвердить статус военного.

В отпускном билете говорилось, что офицер "освобожден в часть ежегодного основного отпуска за 2025 год" в город Краков в Польше сроком на 17 дней.

Однако в ГПСУ выяснили, что все предоставленные документы – фальшивые. А указанная в них воинская часть не располагает никакими данными об этом мужчине.

Его передали полиции и сообщили об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

Как сообщал OBOZ.UA, женщины одной из колоний, которые собираются подписать контракт с ВСУ, рассказали, что не могут оставаться в стороне, когда Украина борется за свою свободу и независимость. Также речь идет о возможности изменить свою жизнь.

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