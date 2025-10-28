Перевозил ухилянтов к границе под видом спецназовцев: на Буковине будут судить бывшего правоохранителя. Фото

На Буковине будут судить бывшего правоохранителя, который перевозил военнообязанных в приграничье под видом спецназовцев. Ему инкриминируют содействие незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры уже направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего инспектора полиции Киевской области. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Экс-правоохранитель перевозил уклонистов за границу

По данным следствия, в августе 2025 года бывший правоохранитель перевез пятерых военнообязанных в пограничный район Черновицкой области для их дальнейшего выезда из Украины. За незаконную переправку брали от 3 тыс. долларов до 6 тыс. евро с человека.

Во избежание проверок обвиняемый выдавал мужчин за бойцов спецподразделения: обеспечил формой, использовал служебный транспорт и включил проблесковые маячки, имитируя служебную командировку.

На блокпосту в селе Атаки авто остановили пограничники и полицейские.

Как сообщал OBOZ.UA, Государственная служба Украины по безопасности на транспорте сообщила об отключении от Единой комплексной информационной системы 19 перевозчиков, причастных к схемам выезда мужчин призывного возраста под видом водителей за границу. Отмечается, что такие схемы – это теневой бизнес, который наживается на незаконной деятельности.

